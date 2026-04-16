Haberler

İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1472 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Havalimanı, 6-12 Nisan tarihleri arasında günlük ortalama 1472 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kaydedildi. Amsterdam, Paris, Londra ve Madrid havalimanları da yoğunlukta İstanbul'un ardından geldi.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) 6-12 Nisan'a ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı.

Rapora göre, İstanbul Havalimanı bu dönemde günlük ortalama 1472 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı günlük 1346 uçuşla Amsterdam, 1335 uçuşla Paris Charles de Gaulle, 1290 uçuşla Londra Heathrow, 1246 uçuşla Madrid havalimanları takip etti.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz
Gülistan Doku soruşturmasında, meslekten ihraç edilen polis tutuklandı

Gülistan Doku soruşturmasında ilk tutuklama! Verdiği ifade bomba
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki saldırılarla ilgili yanıltıcı paylaşımlar yapan 127 şüpheli yakalandı

Okul saldırılarını fırsat bildiler! 100'den fazla kişi yakalandı
Rabia'yı katleden eşten kan donduran sözler: Yemek yönünden psikolojik baskı uyguladım

Rabia'yı vahşice katletmişti! Aslında her gün ölüme sürüklemiş
Okul saldırısında evladını kaybeden babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın

Babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın
Okul saldırganlarının ortak noktası! İkisi de kan dökmeden önce bu oyunu oynamış

Okul saldırganlarının ortak noktası! İkisi de aynı şeyi yapmış
Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki saldırılarla ilgili yanıltıcı paylaşımlar yapan 127 şüpheli yakalandı

Okul saldırılarını fırsat bildiler! 100'den fazla kişi yakalandı
Öğrenci velisinin öğretmene attığı mesaj olay oldu

Öğrenci velisinin öğretmene attığı mesaj olay oldu
Sinem Dedetaş'ın acı günü

Sinem Dedetaş'ın acı günü