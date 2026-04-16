İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1472 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı, 6-12 Nisan'da günlük ortalama 1472 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) 6-12 Nisan'a ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı.

İstanbul Havalimanı'nı günlük 1346 uçuşla Amsterdam, 1335 uçuşla Paris Charles de Gaulle, 1290 uçuşla Londra Heathrow, 1246 uçuşla Madrid havalimanları takip etti.