İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1436 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

23-29 Mart tarihleri arasında İstanbul Havalimanı, günlük ortalama 1436 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti. Amsterdam, Londra, Paris ve Madrid gibi önemli havalimanları ise onu takip etti.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) 23-29 Mart'a ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı.

İstanbul Havalimanı'nı günlük 1280 uçuşla Amsterdam, 1266 uçuşla Londra Heathrow, 1261 uçuşla Paris Charles de Gaulle ve 1230 uçuşla Madrid havalimanları takip etti.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz
500

