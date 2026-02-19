Haberler

İstanbul Havalimanı günlük 1437 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı

Güncelleme:
9-15 Şubat tarihlerinde İstanbul Havalimanı, günlük ortalama 1437 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak öne çıktı. Londra Heathrow ve Paris Charles de Gaulle havalimanları ikinci ve üçüncü sırayı aldı.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) 9-15 Şubat'a ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı.

Buna göre, İstanbul Havalimanı bu dönemde, günlük ortalama 1437 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı günlük 1285 uçuşla Londra Heathrow, 1203 uçuşla Paris Charles de Gaulle, 1167 uçuşla Madrid havalimanları takip etti.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ise günlük 741 uçuşla Avrupa'nın en yoğun 10. havalimanı oldu.

Kaynak: AA " / " + Gökhan Yılmaz -


