İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın En Yoğu Uçuşlarını Gerçekleştiriyor

İstanbul Havalimanı, 29 Eylül-5 Ekim döneminde günlük ortalama 1580 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti. Amsterdam, Frankfurt, Paris ve Londra gibi büyük havalimanlarını geride bıraktı.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) 29 Eylül-5 Ekim tarihlerine ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı.

Rapora göre İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama 1580 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı, günlük 1398 uçuşla Amsterdam, 1393 uçuşla Frankfurt, 1358 uçuşla Paris Charles de Gaulle ve 1338 uçuşla Londra Heathrow havalimanları takip etti.

Antalya Havalimanı ise 968 günlük uçuşla Avrupa'nın en yoğun 9'uncu havalimanı oldu.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Ekonomi
