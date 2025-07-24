İstanbul Fuar Merkezi'nde Private 5G Altyapısı Hayata Geçirildi

İstanbul Fuar Merkezi (İFM), 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) kapsamında, 2, 4 ve 8 numaralı fuar salonlarında Private 5G (Özel 5G) altyapısını başarıyla devreye aldı.

İstanbul Ticaret Odasından (İTO) yapılan yazılı açıklamaya göre, İDEF'te birbiri ardına açıklanan yüksek teknoloji ürünü savunma sanayisi ürünlerine İFM de yeni 5G altyapısıyla eşlik etti.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından test ve deneme amacıyla İFM'ye frekans tahsis edildi. Bu doğrultuda, fuar katılımcısı firma ve ziyaretçilere yüksek hızlı, düşük gecikmeli ve güvenli internet bağlantısı imkanı sunuldu.

Private 5G altyapısının açılış töreni, İTO Başkanı ve İFM Başkan Vekili Şekib Avdagiç ve çözüm ortakları Opticoms ve Adsys ile projeye katkı sağlayan paydaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

"İstanbul'u dünya fuarcılığının dijital vitrini haline getiriyor"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Avdagiç, "Yüksek hızlı Özel 5G" dönemiyle Türkiye'de fuarcılıkta bir ilki daha hayata geçirdiklerini belirtti.

Türkiye'nin Private 5G ağına sahip ilk fuar merkezi olmaktan gurur duyduklarını belirten Avdagiç, "Artık İstanbul Fuar Merkezi'ndeki fuar katılımcısı firmalar, 5G bağlantılı robotik sistemleri, otonom çözümleri ve akıllı cihazları sergileyip test edebilecekler. Biz de İDEF'te birbiri ardına açıklanan yüksek teknoloji ürünü savunma sanayisi ürünlerine İFM'de yeni 5G altyapımızla eşlik etmenin gururunu yaşadık." ifadesini kullandı.

Avdagiç, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en büyük alan işletmecisi olarak teknoloji yatırımlarımızla modern fuarcılıkta ve dijitalleşmede de en üst kaliteyi sunuyoruz. İstanbul Fuar Merkezi'nde hayata geçirdiğimiz özel 5G altyapısı, İstanbul'u dünya fuarcılığının dijital vitrini haline getiriyor. Bu yatırım, geleceğin etkinliklerine ev sahipliği yapacak bir teknoloji altyapısı sunuyor. Böylece tüm katılımcıların, firmaların ve ziyaretçilerin teknolojik beklentilerine en üst düzeyde cevap verecek bir fuar deneyimi sağlıyoruz."