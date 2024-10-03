Üye Girişi
Haberler

İstanbul Finans Merkezi Zirvesi'nde Önemli Açıklamalar

İstanbul Finans Merkezi Zirvesi'nde Önemli Açıklamalar
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, İstanbul Finans Merkezi'nin fırsatlarını vurguladı ve dünya genelindeki finansal zorluklara dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, İstanbul Finans Merkezi'nin (İFM) önemli bir fırsat olduğunu belirterek, "Çünkü finans dünyasında yapmaya çalıştığımız yenilik ve düzenlemelerin genele yayılmadan önce etkilerinin nasıl olacağını görebileceğimiz bir alan. Bu sebepten dolayı bizim açımızdan önemli bir yeri var." dedi.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu Avrasya Merkezi Saklama Kuruluşları Birliği (AECSD) & Afrika ve Ortadoğu Saklama Kuruluşları Birliği (AMEDA) İstanbul Zirvesi 2024, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) ev sahipliğinde İstanbul Finans Merkezi'nde devam ediyor.

MKK organizasyonunda yapılan zirvenin resmi açılış töreni İstanbul Finans Merkezi'nde Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül ve Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan'ın da katılımıyla gerçekleştirildi.

"Kıtaları ve Piyasaları Buluşturan Zirve" olarak dikkati çeken etkinlik, Avrasya, Afrika ve Orta Doğu'dan 40'ı aşkın ülkenin merkezi saklama kuruluşlarının öncülüğünde İstanbul Finans Merkezi'nde ilk kez bir araya geldi.

Göksel Aşan, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, İstanbul Finans Merkezi'nin gurur duyulan bir proje olduğunu ve yapılacak birkaç çevre düzenlemesinin ardından bütünüyle faaliyete geçmiş olacağını belirterek, "Bankalarımızla başladık, diğer kurumlarımız da gelmeye başladı ve burada faaliyetlerine devam edecekler." dedi.

Düzenleyici ve denetleyici kurumlar olan BDDK ve SPK'nın da İFM'de yer alarak faaliyet göstereceğine işaret eden Aşan, "İstanbul Finans Merkezi'ne özgü birtakım istisnalar ve teşvikler sunan ilgili kanun da Meclisimizce hazırlanarak yürürlüğe konuldu. Özellikle yabancı yatırımcıların kendilerini daha güvenli hissetmelerini sağlayacak birtakım yeni düzenlemeler de hayata geçirildi." açıklamasını yaptı.

İFM'nin uluslararası bir finans merkezi olarak kurgulandığını ve bu yolda ilerleyeceklerini dile getiren Aşan, daha geniş işbirlikleri için uluslararası temaslar gerçekleştireceklerini ifade etti.

Aşan, İFM'nin önemli bir fırsat olduğuna işaret ederek, "Çünkü finans dünyasında yapmaya çalıştığımız yenilik ve düzenlemelerin genele yayılmadan önce etkilerinin nasıl olacağını görebileceğimiz bir alan. Bu sebepten dolayı bizim açımızdan önemli bir yeri var." şeklinde konuştu.

"İnsanlık sınavının yanı sıra ekonomik ve finansal sınavdan geçiyoruz"

Göksel Aşan "Dünya uzun zamandır geçmediği bir süreçten geçiyor. İnsanlık sınavının yanı sıra ekonomik ve finansal sınavdan da geçiyoruz." dedi.

Dünyanın kaçınılmaz olarak 2008'dekine benzer, hatta belki daha kötü bir finansal krizle karşı karşıya kalacağını ifade eden Aşan, şunları kaydetti:

"Bunun nedeni de 2008 yılında yaşanan krizde, sistemin tam olarak temizlenmemesi. Dolayısıyla önümüzde şöyle bir yeni sınav olacak, yeni dönüşüm ya da kriz ortamı geldiğinde, finansal sistemin yeni unsurlarının neler olacağına insanlık olarak karar vermek zorunda kalacağız.

Bunun hazırlıklarının şimdiden yapılması gerektiği düşüncesindeyim. Sözde küresel bir koordinasyon sistemi var ancak hiçbir şeyi önleyemiyor. Özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı sonrasında alınan kararlardan sonra, dünyada finansal sistemin, bu kararlardan önceki haline çok kolay dönebileceği kanaatinde değilim."

Kaynak: AA / Yunus Türk - Ekonomi

İstanbul Finans Merkezi Göksel Aşan istanbul Finans Dünya

Türkiye sınırına dayanırlar mı? Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'e gözdağı

Türkiye'yi hedef alırlar mı? Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'e gözdağı

 İran, İsrail'in en gelişmiş savaş uçaklarını sakladığı hava üssünü yerle bir etti

Uydu görüntüleri doğruladı! İsrail'i resmen can evinden vurmuşlar

 Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu'nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı

Cem Garipoğlu'nun açılan mezarında gündem yaratacak detay
Prens Selman ile Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, İsrail konusunda ters düştü

Biri mazlumun, diğeri zalimin yanında durdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İZSU İzmir su kesintisi! 3-4 Ekim Menemen, Bornova, Beydağ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Aykut Enişte filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Aykut Enişte filmi ne zaman, nerede çekildi? Gaziantep GASKİ su kesintisi! İslahiye, Nurdağı, Oğuzeli 3-4 Ekim Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Hindistan'daki mağarada 188 yaşında bulunan adam kim, gerçek mi, adı ne, sırrı ne? CANLI maç izle! (RFS GALATASARAY) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! RFS Galatasaray nereden izlenir? 4 Ekim Cuma Hutbesi yayınlandı! 4 Ekim Cuma Hutbesi tam metni! 4 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Aslan, Yengeç, İkizler burcu yorumu! 4 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Osimhen'in RFS Rigas maçında oynama ihtimali var mı? Bugünkü maçlar 3 Ekim Perşembe! Bugün hangi Avrupa maçları var? Beşiktaş'a Avrupa'da deplasman yasağı getirildi! Beşiktaş'a neden yasak getirildi? Beşiktaş itiraz edecek mi? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 3 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir?
title