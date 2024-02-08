İstanbul Finans Merkezi Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem, Yılın Kareleri oylamasına katıldı

İstanbul Finans Merkezi (İFM) Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Erdem, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin 2023 yılı boyunca yurt içi ve dışında çektiği, "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem : Umut" ve " Gazze : Kanıt" kategorilerindeki 147 fotoğrafı inceledi.

"Haber" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Dolunay ve Akıncı" fotoğrafına oy veren Erdem, "Çevre-Yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "Boğazın şahitliği", "Spor"da ise Ömer Sercan Karkuş'un "Mete'nin nişanı" karelerini seçti.

"Deprem: Umut" kategorisinde Murat Şengül'ün "Hoş geldin" karesini tercih eden Erdem, "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise oyunu Mustafa Hassona'nın "Tarifsiz" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

Erdem, Anadolu Ajansı foto muhabirleri tarafından çekilen fotoğrafların tarihe "tanıklık" ettiğini dile getirdi.

"Yılın Kareleri" oylamasının artık bir marka olduğunu belirten Erdem, Anadolu Ajansı foto muhabirlerini çok başarılı bulduğunu söyledi.