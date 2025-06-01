İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'nde Sürdürülebilir Büyüme ve Dijital Finans Ele Alındı

İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'nde Sürdürülebilir Büyüme ve Dijital Finans Ele Alındı
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AlBaraka İslam Ekonomisi Forumu'nun düzenlediği 2. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'nde, 'sürdürülebilir büyüme ve dijital finans' konuları üzerine çeşitli oturumlar gerçekleştirildi. Zirve, İslami ekonomi stratejileri ve genç girişimcilerin desteklenmesine yönelik yenilikçi yaklaşımları tartışmaya açtı.

AlBaraka İslam Ekonomisi Forumu tarafından, "Türkiye AlBaraka Zirveleri" kapsamında düzenlenen 2. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'nin ikinci gününde, "sürdürülebilir büyüme ve dijital finans" konuları ele alındı.

AlBaraka İslam Ekonomisi Forumu'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi, Türkiye Varlık Fonu (TVF), İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF), İbn Haldun Üniversitesi, İstanbul Finans Merkezi (İFM) ve AlBaraka Grubu işbirliğinde düzenlenen zirve, bu yıl "Etkili Bir Küresel Ekonomi Yolunda İslami Ekonomi Stratejileri" temasıyla gerçekleştiriliyor.

İstanbul Finans Merkezi'ndeki Halkbank Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen zirve, ikinci gününde farklı oturumlarla devam etti.

Oturumlar arasında, "İslami Ekonomide Sürdürülebilir Büyüme İçin Ekonomik Stratejiler", "Refah ve Çevresel Stratejiler: Sosyal Adalet ve Ekonomik Güçlenme", "İslami Ekonomide Kar Amacı Gütmeyen ve Helal Ekonomik Stratejiler", "Türkiye'nin Katılım Finansındaki Dönüşümü: Türkiye Varlık Fonunun Sukuk İhracı" ile "Genç Girişimcilerden Yoğun İlgi: İslami Girişimcilik ve Start-Up Stratejileri" başlıklı paneller yer aldı.

"İslami ilkelere uygun yenilikçiliği teşvik etme" konusu ele alındı

"Türkiye'nin Katılım Finansındaki Dönüşümü: Türkiye Varlık Fonu'nun Sukuk İhracı" başlıklı oturumda Türkiye Varlık Fonu Mali İşler Direktörü Tarık Özer, Uluslararası Sermaye Piyasaları ve Proje Finansmanı Direktörü İmge Koç, Türkiye Varlık Fonu'ndan Gizem Zeynep Bölükbaşı ve İstanbul Finans Merkezi Hukuk İşleri Direktörü Hasan Ali Kulak değerlendirmelerde bulundu. Konuşmalarda, sukuk ihracının teknik, hukuki ve piyasa etkileri ile sürdürülebilir ve şeffaf finansman modellerine katkısı vurgulandı.

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Başkanı Taha Ayhan'ın yönettiği "Genç Girişimcilerden Yoğun İlgi: İslami Girişimcilik ve Start-Up Stratejileri" oturumu da genç girişimcilere odaklandı. Panelde, İslami ekonomi ilkelerine uygun yenilikçiliği teşvik etme ve gençleri kapsayıcı ekonomik büyüme için güçlendirme konusunda önemli bilgiler verildi.

Kaynak: AA / Mücahit Enes Sevinç - Ekonomi
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