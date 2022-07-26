İstanbul'daki tarihi anlaşma sonrası kurulan 'Ortak Tahıl Koordinasyon Merkezi' faaliyete başladı

Türkiye'nin çabalarıyla geçtiğimiz günlerde Dolmabahçe Sarayı'nda imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşması'nda üzerinde fikir birliğine varılan maddeler, ülkeler tarafından uygulanmaya başlandı. Anlaşma uyarınca İstanbul'da kurulması ön görülen 'Ortak Tahıl Koordinasyon Merkezi' faaliyete geçti.

UKRAYNA VE RUSYA'YI TÜRKİYE UZLAŞTIRDI

Özellikle 24 Şubat tarihinden beri devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı, Ukrayna'daki tahılların ne olacağı sorusunu akıllara getirdi. Savaş gıda krizini tetiklerken iki ülkenin uzlaşması için devreye Türkiye girdi.

KOORDİNASYON MERKEZİ ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracı için Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılan görüşmeler meyvesini verdi ve imzalar atıldı. Son olarak Reuters'ın haberine göre ise; Rusya, tahıl koridoru için imzalanan anlaşma doğrultusunda kurulan Ortak Koordinasyon Merkezi'nin İstanbul'da çalışmaya başladığını duyurdu.

RUS HEYETİ TÜRKİYE'YE GELİYOR

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ortak Koordinasyon Merkezi, İstanbul'da çalışmaya başladı." denildi. Açıklamada Rus heyetinin bugün Türkiye'ye geleceği ve Türkiye, Ukrayna, Birleşmiş Milletler ile birlikte dörtlü formatta çalışmalara başlanılacağı kaydedildi.