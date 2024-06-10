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İstanbul'daki kafe ve restoranlarda denetim

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Ticaret Bakanlığına bağlı ekipler, İstanbul'un 36 ilçesindeki kafe ve restoranlarda tarife ve fiyat listelerinin görünür şekilde işletmenin önüne ve masaların üzerine konulması ile belirtilen fiyatlar dışında "servis" veya başka herhangi bir ad altında ücret alınıp alınmadığını denetledi.

Ticaret Bakanlığına bağlı ekipler, İstanbul'un 36 ilçesindeki kafe ve restoranlarda tarife ve fiyat listelerinin görünür şekilde işletmenin önüne ve masaların üzerine konulması ile belirtilen fiyatlar dışında "servis" veya başka herhangi bir ad altında ücret alınıp alınmadığını denetledi.

Gerçekleştirilen denetimlerde, öncelikle fiyat tarifelerinin, söz konusu iş yerlerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üzerine, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde konulup konulmadığı incelendi.

Tarife ve fiyat listelerine ilişkin belgelerdeki fiyat ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına ve etiket fiyatının değişim tarihi ile ürünün önceki fiyatına bakıldı. Ayrıca, ürünlerin maliyetleri de dikkate alınarak "haksız fiyat" incelemesi de yapıldı.

Bakırköy'de yapılan denetimler sırasında AA muhabirine açıklamada bulunan İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, Kurban Bayramı öncesinde marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimini artırdıklarını belirterek, incelemeler sırasında yoğun şikayet aldıkları bazı kafe ve restoranları da ayrıca denetlediklerini söyledi.

"Kurallara uyum oranı her geçen gün artıyor"

İsmail Menteşe, İstanbul'da restoran, kafe ve lokantalara yönelik gerçekleştirdikleri denetimler kapsamında 1 Mayıs-31 Mayıs döneminde, 7 bin 209 işletmenin denetlendiğini, 19 bin 357 aykırılık tespit edildiğini ve 42 milyon 43 bin 404 liralık idari işlem uygulandığını bildirdi.

Lokanta ve restoranların giriş kapısı önünde ve hizmet sunulan masaların üzerinde bulunması gereken fiyat listeleriyle ilgili denetim faaliyetlerini de sürdürdüklerini anlatan Menteşe, ayrıca "servis ücreti" adı altında herhangi bir ücretin talep edilip edilmediğini de incelediklerini söyledi.

Menteşe, tüketiciye sunulan yiyecek ve içeceklerin menü fiyatları ile kasa fiyatı uyumunu kontrol ettiklerini ifade ederek, "Burada asıl olan şey, mutlaka sunulan hizmetlerin listelerinin kapıya asılması ve içeride menü sunulduğunda menüyle dışarıdaki listenin aynı olması." dedi.

Vatandaşların ekonomik menfaatleri için bu tip işletmelerden hizmet almadan önce kapıya konulan listeleri kontrol etmelerini tavsiye eden Menteşe, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımız herhangi bir sürprizle karşılaşmamak için sipariş vermeden önce mutlaka menü istesinler ve dışarıdaki liste ile karşılaştırsınlar. Bir sıkıntı yaşamaları halinde 'Alo 175 Tüketici Danışma Hattı' ve e-Devlet üzerinden bize şikayette bulunabilirler. Onlar zaten bize geliyor, biz de gereğini yapıyoruz. Haksız fiyata ilişkin de sistemimiz var. Böyle bir konu olursa e-Devlet üzerinden bize ulaştırabilirler. Aldıkları ürünle ilgili karşılaştıkları sorunu yazıp, hatta fotoğrafını çekip sisteme yükleyebiliyorlar. Biz de denetimler boyunca haksız fiyat artışı yapıldığı kanaati oluşturan ürünlere ilişkin tuttuğumuz tutanakları Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderiyoruz. Kurul, gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yaptıktan sonra gerekli gördüğü işletmelere yaptırım uyguluyor."

Menteşe, işletmelere yönelik denetimleri aralıksız devam ettiklerini aktararak, kurallara uyum oranının her geçen gün arttığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Ekonomi

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