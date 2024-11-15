1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak: Ücretlere üst sınır geliyor

İstanbul'un bazı semtlerinde tartışma konusu haline dönüşen vale ücretleri, 2025 yılından itibaren sabit bir ücret tarifesine konumlandırılacak.

Ekonomim'den Yener Karadeniz'in haberine göre, İstanbul Valiliği'nden İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) konuya ilişkin bir talimat iletildi. Talimatta vale hizmeti için sabit bir fiyat tarifesi oluşturulması talep edildi.

İSTANBUL 3 EKONOMİK BÖLGEYE BÖLÜNDÜ

İTO'nun hazırladığı taslak düzenlemede, İstanbul çeşitli 3 ekonomik bölgeye bölünürken, vale ücretleri için tutarlar da kesinlik netlik kazanmış oldu. İTO'nun Kasım ayındaki meclis toplantısından oy birliği ile geçen taslak düzenlemeye göre; azami vale hizmeti ücreti otopark ücreti dışında hastanelerde 150-200 lira, AVM'lerde 200-300 lira, restoran, otel ve eğlence merkezlerinde 250-400 lira ve havalimanlarında da 500 lira olarak belirlendi.

FİYATLAR İLÇELERE GÖRE YÜKSELECEK

Öte yandan İstanbul'daki ilçeler, üç farklı bölgeye bölünecek ve fiyatlandırmada da bölgelere göre artışa gidilebilecek.

1. BÖLGE

Bakırköy, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Şişli ve Üsküdar'ı kapsayan 1. Bölgede hastaneler için 200 lira, AVM'ler için 300 lira, restoran, otel ve eğlence merkezlerinde ise 400 lira tavan fiyat uygulanacak.

2. BÖLGE

Adalar, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Bayrampaşa, Beykoz, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Eyüpsultan, Güngören, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe ve Pendik, Sarıyer, Tuzla, Ümraniye ve Zeytinburnu'nu kapsayan ikinci bölgede ise hastanelerde azami vale ücreti 150 lira, AVM'lerde 250 lira, restoran, otel ve eğlence mekanlarında ise 300 lira olarak belirlenecek.

3. BÖLGE

Arnavutköy, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Gaziosmanpaşa, Silivri, Sancaktepe, Sultangazi, Sultanbeyli ve Şile'yi kapsayan üçüncü bölgede de azami vale hizmeti hastanelerde 150 lira, AVM'lerde 200 lira, restoranlar, oteller ve eğlence merkezlerinde ise 250 lira olacak.

Belirlenen azami vale ücretleri, bölge ve işletme türlerine göre İstanbul'un tamamında 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.