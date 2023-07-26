İstanbul'da toplu ulaşıma zam geliyor! İBB'den yüzde 57'lik artış talebi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, toplu ulaşıma zam gündemiyle toplanacak. Toplantı, İBB'nin çağrısıyla 27 Temmuz Perşembe günü saat 13.00'da Bakırköy Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapılacak.

YÜZDE 57 ZAM TEKLİFİ

Toplantıda, kentte toplu ulaşımda kullanılan otobüs, metrobüs, metro, tramvay, nostaljik tramvay, marmaray, vapur, deniz otobüsü, dolmuş, minibüs, taksi, okul ve personel servisine zam yapılması teklifi görüşülecek. İBB'nin, UKOME alt komisyonunda, toplu ulaşıma yüzde 57 zam yapılması teklifinde bulunduğu öğrenildi. UKOME'de ayrıca yayalaştırma ve parkomat maddeleri de görüşülecek.

TEKLİF KABUL EDİLİRSE YENİ TARİFE NASIL OLACAK?

İBB'nin talebine göre, aylık abonman 777 TL'den bin 219 TL'ye öğrenci abonmanı 140 TL'den 219 TL'ye, tam bilet 9,90'dan 15,5 TL'ye öğrenci bileti 4,83 TL'den 7,5 TL'ye, taksi indi-bindi 40 TL'den, 62 TL olması bekleniyor.