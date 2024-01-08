İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 18, taksi ve servis ücretlerine yüzde 28 zam geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ocak Ayı Toplantısı'nda İstanbul'da taksi, servis ücretlerine yüzde 28.09, İBB'ye bağlı toplu ulaşım araçlarına ise yüzde 18 oranında zam yapılmasına karar verildi.

TAM BİLET 18 LİRA OLDU

İstanbul'da taksi, servis ücretlerine yüzde 28.09 zam uygulanırken, İBB'ye bağlı toplu ulaşım araçlarına ise yüzde 18 oranında zam yapılmasına karar verildi. Yeni zamlı tarifeye göre; tam elektronik bilet 15 TL'den 18.07 TL'ye çıktı, öğrenci bileti 8.62 TL oldu. Marmaray tam parkur 33.20 TL'den 39.16 TL'ye çıktı. Mavi Kart aylık fiyatı, tam 1177 TL'den 1388 TL'ye, öğrenci aylık abonman fiyatı da, 212 TL'den 250 TL'ye çıkarıldı.

TAKSİ İNDİ BİNDİ ÜCRETİ 90 LİRAYA YÜKSELDİ

Taksi indi-bindi ücreti 70 TL'den 90 TL'ye çıkarıldı. Taksi açılış ücreti 19.17 TL'den 24.55 TL'ye yükseldi. Minibüs ücretleri mesafeye göre 15.50 TL ile 20 TL arasında değişecek. Minibüste öğrenci ücreti 8 liradan 10 liraya çıkarıldı.

SERVİS ÜCRETLERİNE DE ZAM GELDİ

İkinci yarıyıldan itibaren geçerli olmak üzere okul servisinde bin 300 TL olan aylık 0-1 km ücreti bin 665 TL'ye, personel servisinde 10-17 koltuk kapasiteli taşıtın 675 TL olan ilk kalkış ücreti 865 TL'ye yükseltildi.

0-1 kilometre okul servisi bin 665 lira, 1-3 kilometre bin 783 lira, 3-5 kilometre bin 926 lira, 5-7 kilometre 2 bin 8 lira, 7-9 kilometre 2 bin 117 lira, 9-11 kilometre 2 bin 451 lira, 11-13 kilometre 2 bin 821 lira, 13-15 kilometre 2 bin 965 lira, 15-17 kilometre 3 bin 199 lira, 17-19 kilometre 3 bin 384 lira, 19-21 kilometre 3 bin 600 lira, 21-23 kilometre 3 bin 750 lira, 23-25 kilometre 3 bin 896 lira oldu.

EN SON YÜZDE 51 ORANINDA ZAM YAPILMIŞTI

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi son olarak 8 Ağustos 2023'te toplu ulaşıma yüzde 51,52 oranında zam yapmıştı.