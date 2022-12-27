İstanbul'da toplu taşımaya gelen okkalı zam 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak

İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine yüzde 29,10 zam geldi. Karar sonrası tam elektronik bilet fiyatı 9,90 liraya, minibüslerde en kısa mesafe 7 liraya, taksilerde kısa mesafe ise 40 liraya yükseldi. Vatandaşlar yılbaşına kadar eski tarifelerden toplu ulaşım kullanmaya devam edecek. Zamlar 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak. İşte yeni tarifeler.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Olağanüstü Toplantısı, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında toplu ulaşım ücretlerine zam gündemiyle Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. Toplantıda, İBB'nin toplu taşıma ücretlerine yüzde 29,10 zam kararı alındı.

ZAMLAR 1 OCAK'TAN İTİBAREN GEÇERLİ

Karar sonrası herkes yeni tarifenin ne zaman geçerli olacağını merak eder oldu. Zamlar, öğrenci servisleri dışında 1 Ocak'tan itibaren uygulanmaya başlayacak. Vatandaşlar yılbaşına kadar eski tarifelerden toplu ulaşım kullanmaya devam edecek.

TAKSİLERDE KISA MESAFE 40 LİRA OLDU

Kentte 7,67 lira olan tam elektronik bilet fiyatı 9,90 liraya yükseldi. Minibüslerde en kısa mesafe 5,25 liradan 7 liraya çıktı. Taksilerde ise açılış ücreti 9,80 liradan 12,65 liraya, kilometre başına 6,30 liradan 8,51 liraya, zaman tarifesinde saatlik ise 67,20 liradan 100,80 liraya yükseldi. Taksilerdeki kısa mesafe ise yüzde 42 zam yapılarak 28 liradan 40 liraya yükseltildi.

Zamlı tarifeler şöyle: