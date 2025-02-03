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İstanbul'da simite zam geldi

İstanbul'da simite zam geldi
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Yeni yılla birlikte Türkiye'de neredeyse her kaleme zam üstüne zam gelirken fiyat artışlarının son durağı simit oldu. İstanbul'da gelen zamla birlikte simit fiyatları 15 TL'den 20 TL'ye yükseldi.

Türkiye, 2025 yılına çok sayıda ürüne gelen art arda zamlarla başlarken İstanbullular bu sabah büyük bir sürprize uyandı.

SESSİZ SEDASIZ ZAM GELDİ

Vatandaşların özellikle sabahları tükettiği simit fiyatlarına da yüzde 30 oranında zam yapıldı. Simit fiyatı 15 TL'den 20 TL'ye yükselirken İstanbullular sessiz sedasız gelen zammı tezgahlarda görmüş oldu.

BENZER ARTIŞLAR YAŞANMAYA DEVAM EDİYOR

Son dönemde ekmek fiyatlarındaki artışın ardından simit fiyatlarına da zam gelip gelmeyeceği merak konusuydu. Türkiye genelinde farklı şehir ve ilçelerde de benzer artışlar yaşanmaya başladı. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, ülkenin dört bir yanında simit fiyatları 20 TL seviyesine yükseldi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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