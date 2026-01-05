Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Haberler

İstanbul serbest piyasasında haftaya başlayan döviz fiyatları; dolar 43,0410 lira, avro ise 50,3310 lira olarak belirlendi.

Serbest piyasada 43,0390 liradan alınan dolar, 43,0410 liradan satılıyor. 50,3290 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 50,3310 lira oldu.

Cuma günü doların satış fiyatı 43,0380, avronun satış fiyatı ise 50,4900 lira olmuştu.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
