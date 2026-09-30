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İstanbul'da serbest piyasada dolar 49,0160 liradan, avro 55,6340 liradan satılıyor

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İstanbul serbest piyasada dolar 49,0160 liradan, avro 55,6340 liradan güne başladı. Doların alışı 49,0140, avronun alışı 55,6320 lira olurken dün satış fiyatları dolar için 49,0000, avro için 55,6190 liraydı.

İstanbul serbest piyasada dolar 49,0160 liradan, avro 55,6340 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 49,0140 liradan alınan dolar, 49,0160 liradan satılıyor. 55,6320 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 55,6340 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 49,0000 lira, avronun satış fiyatı ise 55,6190 lira olmuştu.

Kaynak: AA
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