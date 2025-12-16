Haberler

Ticaret Bakanlığı ekipleri, İstanbul'da lokanta, restoran ve kafe denetimi yaptı

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü, İstiklal Caddesi'ndeki lokanta, restoran ve kafeleri denetledi. İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, denetimlerin devam ettiğini ve yeni fiyat etiketi yönetmeliği ile ilgili uygulamaları duyurdu.

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından İstiklal Caddesi'nde lokanta, restoran ve kafe denetimi gerçekleştirildi.

Denetimde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, il müdürlüğü olarak restoran, kafe ve lokantalara yönelik denetimleri aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

Bakanlığın, vatandaşların hem aldanmaması hem menfaatlerinin korunması için Fiyat Etiketi Yönetmenliği kapsamında menü uygulaması getirdiğini hatırlatan Menteşe, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli uygulamayla, restoran, lokanta veya kafelerin, vatandaşların içeride alacakları hizmetin bedelini işletmeye girmeden, kapılarda, rahat girebilecekleri bir yerde bulundurmaların zorunluluk haline geldiğini vurguladı.

Menteşe, şunları kaydetti:

"Biz bu doğrultuda İstanbul'da 2025 yılında yaklaşık 26 bin 203 restoran, kafe, işletmeyi denetledik. Bu denetimler kapsamında yaklaşık 18 bin 177 üründe aykırılık tespit ettik. Bu doğrultuda 57 milyon 548 bin 382 liralık idari yaptırım uyguladık. Bu alanda yine bazı ürünlerde özellikle iskender, dönerlerde gramaj zorunluluğu getirdi. Onları takip ediyoruz.

Yani burada vatandaşın listeye baktığında aldanmaması, vatandaşı yanıltıcı bilgilere yer verilmemesi gerekli. Bu ilk aşama. Bunların akabinde diyelim ki vatandaşımız mağdur oldu. Bu mağduriyetini ALO 175 Tüketici Dayanışma Hattı'na iletebiliyor veya CİMER üzerinden bakanlığımızın dijital platformları var. Haksız fiyat değerlendirme uygulamasıdır, onlar üzerinden bizlere ulaştırabiliyor."

Şikayetlerin yüzde 93'üne dönüş yapıldı

İstanbul Ticaret İl Müdürü Menteşe, bugüne kadar kendilerine ulaşan şikayetlerin yaklaşık yüzde 93'üne döndüklerini belirterek, o nedenle vatandaşların da bu konuda daha duyarlı olmasını istediklerini belirtti.

Ticaret Bakanlığının hazırlık aşamasında destek verdiği market fiyatları konusunda bir uygulamanın devreye girdiğini belirten Menteşe, marketfiyati.org.tr (Uygulama Apple/Android Store'da Market Fiyatı ismiyle yer alıyor) uygulamasında vatandaşların aradıkları ürünün en yakınında nerede, hangi mağazada, kaç liraya satıldığını görebildiklerini vurguladı.

Vatandaşların alışverişe çıkmadan buna bakarak ona göre alışverişlerini planlayabildiklerini kaydeden Menteşe, "Menülerde de yayınlanacağı daha önceden duyurulan bir başka uygulamayı Bakanımız bir, iki ay içerisinde devreye koyacak. O da milletimiz için hayırlı bir hizmet olacaktır." şeklinde konuştu.

