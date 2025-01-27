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Et fiyatlarına yapılan yeni düzenleme uygulamaya girdi

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İstanbul PERDER, ramazan ayı boyunca kıyma ve kuşbaşı eti kilogram fiyatlarını sırasıyla 379 ve 399 lira olarak sabitledi. Yerel zincir marketler aracılığıyla hanelere ekonomik fiyatlarla et ulaştıracaklarını açıkladı.

İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, dernek üyesi yerel zincir marketler aracılığıyla ramazan ayı sonuna kadar kilogram fiyatı 379 liradan kıyma, 399 liradan kuşbaşı eti sunacaklarını bildirdi.
İstanbul PERDER'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Güzeldere, çok sayıda ürün kategorisinde tüketiciyi enflasyona karşı korumak amacıyla indirim ve fiyat sabitleme kampanyalarını yıl boyunca yerel marketler olarak sürdürdüklerini aktardı.

"UYGULAMA RAMAZAN SONUNA KADAR DEVAM EDECEK"

Güzeldere, Et ve Süt Kurumu ile yaptıkları protokol aracılığıyla yaklaşık iki yıldır hanelere en uygun fiyatlarla et ulaştırdıklarını anlatarak, şunları kaydetti: Et ve Süt Kurumu ile yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde bugünden itibaren olmak üzere ramazan ayı sonuna kadar et fiyatlarında sabitlemeye gittik. Uygulama ramazan sonuna kadar devam edecek. Hanelere ekonomik fiyatlarla et ulaştıracağız. İstanbul'un dört bir yanındaki üye yerel zincir marketlerimiz aracılığı ile ramazan sonuna kadar kilogram fiyatı 379 liradan kıyma, 399 liradan kuşbaşı eti sunacağız. İstanbul'da 66 üye marketimiz, 2 bin 700'e yakın şubemiz ve yaklaşık 43 bin çalışanımızla kurmuş olduğumuz yerel perakende ağı ile tüm hanelere dokunuyoruz. Yapmış olduğumuz çeşitli kampanyalarımızla tüketiciyi fiyat artışlarına karşı korumaya devam ediyoruz. Bu yıl da iki yıldır olduğu gibi ramazan ayında sofralara ekonomik fiyatlarda et ulaştırıyoruz. İstanbul PERDER olarak ramazan ayının bereketini sofralara taşımaya kararlıyız, ramazan fırsatçılarına karşı tüketicinin yanındayız. Bugünden itibaren fiyatlarımızı sabitledik. Ramazan ayında tüketicilerimize ekonomik fiyatla et ulaştırmak bizim görevimiz."

Güzeldere, ayrıca "değerli etler" kapsamındaki kategorilerde de fiyatların sabitlendiğini belirterek, "Tranç 459 lira, kontrfile ve biftek 649 lira, antrikot ve dana pirzola 699 lira. Tüketicilerimizle bereketli sofralarda buluşacağız. Tüm ülkemize hayırlı ramazanlar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Et fiyatlarına yapılan yeni düzenleme uygulamaya girdi
Kaynak: AA / Fatma Eda Topcu - Ekonomi
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıJon snow:

Yaw He he

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Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Ben alabilme gücüme göre zincirsiz marketleri tercih ediyorum..çünkü sattıkları ürünler tatsız tuzsuz etimsi bir ürün gibi..bir kere aldım pişmiş etten kediye verdim yemedi ve bende hıımmm dedim ve bir daha zincir ürünü et almadım..

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Haber Yorumlarıoguz:

ÜLKENİN GELDİGİ DURUMA BAK BIRAKIN ETİ KUYUMCULAR SATSIN

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Haber YorumlarıQuake Damage:

400 tl ye et mi varmış. kaç aydır değişik kasap marketlerden 600 den aşağı birşey aldığımı hatırlamıyorum.

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Haber YorumlarıAhmet Çakır:

Güldüm.Peki kim dinleyecek bunları.yamyam esnaflar doymaz

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Haber YorumlarıMh Sn:

At yalanı, baktılar millet et almıyor bunu uydurdular, yersen

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Haber Yorumlarıtepkili vatandaş:

ŞU KENDİ GELMEDEN KOKUSU MİLLERCE ÖTEDEN GELEN GEMİDEKİ ANGUSLAR MI YOKSA?

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Haber Yorumlarıyusuf öztürk:

Gine zam gelir kesin

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Haber YorumlarıEmrah Güneş:

Tarim bakanligi neden var görevi ne burda tum kalemlerin temsilcileri olmali sendika gibi ornegin et sendikası ete zam yapmak istediğinde bakanlığa sunar bakanlık izin verirse zam olmalj vermezse olmamali peynir sendikasi yogurt sendikası her konuda temsilciler olmalj

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Haber YorumlarıAhmet Yazıcı:

neyin havası bu. sanki kilosu 100 lira.. et pahalimi pahalı. nokta

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