İstanbul'da 'Pes' dedirten hesap pusulası, ekstra limon suyu için için 90 TL istendi

Hayat pahalılığı ve restoranlardaki fiyat artışları tartışılmaya devam ederken, İstanbul'daki bir mekandan paylaşılan hesap pusulası (adisyon) tartışmaları yeni bir boyuta taşıdı. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde kaydedilen fişteki detaylar, "ekstra" hizmet bedellerinin geldiği noktayı gözler önüne serdi.

LİMONUN "EKSTRASI" CEP YAKIYOR

Paylaşılan hesap pusulasında en dikkat çeken kalem, "Extra Sıkma Limon" için istenen 90,00 TL'lik tutar oldu. Bir adet limonun market ve pazar fiyatı göz önüne alındığında, sadece bir miktar limon suyu için istenen bu rakam "fırsatçılık" yorumlarını da beraberinde getirdi.

SODA 512 TL, MASA ÜCRETİ1.400 TL!

Adisyonda sadece limon suyunun değil, fişteki diğer kalemlerin de oldukça yüksek olduğu dikkat çekti

Bir adet soda için 512,00 TL. istenen mekanda, masaya oturmanın bedeli ile tam 1.400,00 TL.

İki kişilik kuver ücretinin de hesaba eklenmesi ilemekanda sadece dosa içen müşteri2.002,00 TL ödediğini belgeledi. O müşteri, fişi paylaşarak duruma tepki gösterdi.

"BÖYLE ŞEY OLUR MU ?"

Sosyal medya kullanıcıları, özellikle limon suyuna yazılan 90 TL'ye "Limon altın suyuna mı batırıldı?", "Bir çuval limon fiyatına bir bardak su" gibi yorumlarla tepki gösterdi. Tüketici dernekleri ise bu tarz fahiş "ekstra" ücretlendirmelere karşı vatandaşları dikkatli olmaya ve şikayet haklarını kullanmaya çağırıyor.