İstanbul'da Nisan Ayında Fiyatlar Dalgalandı: Limon Zirveye Yerleşti, Patlıcan Düşüşte

İstanbul'da nisanda fiyatı bir önceki aya göre en çok artan ürün limon, en çok düşen ürün ise patlıcan oldu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), nisan ayında perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler ile değişim oranlarını açıkladı.

Bir önceki aya göre indekste yer alan 336 ana üründen 216 ürünün fiyatında artış izlenirken, 46 ürünün fiyatı azaldı.

Nisanda bir önceki aya göre fiyatı en fazla artan ürün yüzde 43,97 ile limon olurken, onu yüzde 41,95 ile ücretli dijital abonelikler, yüzde 36,49 ile kadın çantası, yüzde 29,32 ile kadın pardösü, yüzde 28 ile kadın iç çamaşırı ve yüzde 26,37 ile kadın elbisesi izledi.

Fiyatı en çok artan diğer ürünler ise yüzde 25,36 ile elektrik faturası, yüzde 25,29 ile erkek tişörtü, yüzde 23,99 ile kadın ayakkabısı, yüzde 21,78 ile erkek gömleği, yüzde 21,55 ile kadın gömlek/bluz oldu.

Geçen ay kadın pantolonu yüzde 18,17, cep telefonu kontör ücreti yüzde 16,99, kız çocuk elbisesi yüzde 13,99, simit yüzde 13,37, sinema-tiyatro bilet ücreti yüzde 12,93 arttı.

Fiyatı en çok düşen ürün patlıcan oldu

Nisanda bir önceki aya göre fiyatı en çok azalan ürün yüzde 41,15 ile patlıcan olurken, onu yüzde 32,30 ile salatalık, yüzde 25,19 ile çilek, yüzde 25,05 ile taze fasulye, yüzde 22,94 ile şehirler arası otobüs bilet ücreti, yüzde 22,23 ile yeşil soğan takip etti.

Fiyatı en çok azalan diğer ürünler ise yüzde 21,41 ile sivri biber, yüzde 20,38 ile çarliston biber, yüzde 19,87 ile dolmalık biber, yüzde 14,62 ile domates salkım, yüzde 13,69 ile kabak oldu.

Geçen ay kıvırcık salata fiyatı yüzde 13,61, erkek bot yüzde 9,09, set üstü ocak yüzde 5,78, ıspanak yüzde 3,46, kaymak yüzde 1,18 azaldı.