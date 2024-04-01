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İstanbul'da Mart Ayında Perakende ve Toptan Fiyatlar Arttı

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İstanbul'da martta bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 3,93, toptan fiyatlar yüzde 3,78 artış gösterdi.

İstanbul Ticaret Odasının (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi martta yüzde 3,93, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 3,78 arttı

Söz konusu veriler yıllık bazda incelendiğinde, artış oranının perakendede yüzde 78,25, toptan fiyatlarda yüzde 63,21 olduğu görüldü.

Sektörel bazda değişim oranları

Martta perakende fiyatlarda bir önceki aya göre, giyim harcamaları grubunda yüzde 8,96, diğer harcamalar grubunda yüzde 8,66, ev eşyası harcamalarında yüzde 6,01, konut harcamalarında yüzde 3,90, gıda harcamalarında yüzde 3,62, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 3,05, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 1,06, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 0,20 artış izlendi.

Toptan fiyatlarda ise madenler grubunda yüzde 7,85, gıda maddeleri grubunda yüzde 5,20, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 3,30, kimyevi maddeler grubunda yüzde 2,65, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 0,83 ve yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 0,43, artış görüldü. Mensucat grubunda ise herhangi bir değişim gözlenmedi.

Kaynak: AA / Ekonomi

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