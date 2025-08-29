İstanbul'da Kırtasiye Ürünlerine Yönelik Denetimler Başladı

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, kentte 2025-2026 yılı eğitim öğretim dönemi öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Ticaret Bakanlığına bağlı ekipler, 8 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim yılı öncesi 81 ilde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik eş zamanlı denetimler gerçekleştiriyor.

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda Avrupa yakasında 29, Anadolu yakasında 14 olmak üzere toplamda 43 ekiple denetime çıktı.

Ekipler tarafından İstanbul'un Sultangazi ilçesinde kırtasiye ürünlerine yönelik fahiş fiyat, etiket ve haksız fiyat artışı denetimi yapıldı.

Denetimlerde, ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığı, etiket fiyatının değişim tarihi ile ürünün önceki fiyatına bakılarak haksız fiyat artışı olup olmadığı incelendi.

Ekipler, haksız fiyat artışı olan ürünlere yönelik tutanak tutarak, bunları gerekli işlemlerin yapılması için Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna yönlendirdi.

Fiyat Etiketi Yönetmeliği kapsamında fiyat etiketi olmayan veya yönetmeliğe uymayan her bir ürün için 3 bin 166 liralık idari işlem uygulanabiliyor.