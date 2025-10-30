İstanbul'da İslami Finans Briefing Etkinliği Gerçekleştirildi

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) ve Moody's Ratings işbirliğinde, Ziraat Katılım'ın ev sahipliğinde düzenlenen Islamic Finance Briefing etkinliğinin ikincisi, İstanbul Finans Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

TKBB'den yapılan açıklamaya göre, katılım finans ekosisteminin en önemli buluşmalarından biri olarak kabul edilen Islamic Finance Briefing etkinliğinin ikincisi, sektörün önde gelen temsilcilerini, düzenleyici kurumların üst düzey yöneticilerini ve uluslararası finans çevrelerini bir araya getirdi.

Etkinlikte, katılım bankacılığının mevcut durumu, küresel eğilimlerle uyumu ve geleceğe dair stratejik fırsatlar ele alınırken finansal istikrar, sürdürülebilir kalkınma ve kapsayıcı büyüme vizyonu çerçevesinde diyalog ortamı oluşturuldu.

Türkiye'nin büyüyen İslami finans sektöründeki stratejik önemi ve küresel pazardaki rolü, toplantının öne çıkan başlıklarından biri oldu. Son yıllarda katılım finans varlıklarında kaydedilen istikrarlı artışın, Türkiye'yi bölgesinde yükselen bir finans merkezi konumuna taşıdığına işaret edildi.

Dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve finansal kapsayıcılık alanlarında atılan adımların, Türkiye'nin İslami finans ekosistemindeki etkinliğini güçlendirdiği aktarılarak, sukuk piyasasında 2024 yılında ulaşılan rekor ihraç hacimlerinin, ülkenin sürdürülebilir finansman potansiyelini daha da artırdığı ifade edildi.

" Türkiye'de Katılım Bankaları: Önemli Dönüm Noktaları ve Gelecek Stratejileri" başlıklı panel gerçekleştirildi

Açılış konuşmaları, İstanbul Finans Merkezi (İFM) Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem, Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, Moody's Ratings Yardımcı Yönetici Direktörü Nitish Bhojnagarwala ve TKBB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Akben tarafından gerçekleştirildi.

Konuşmalarda, Türkiye'nin katılım finans alanındaki büyüme potansiyeli, İslami finansın sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkısı ve İstanbul Finans Merkezi'nin küresel bir finans merkezi olma vizyonundaki stratejik önemi vurgulandı.

Etkinliğin ilk paneli, " Türkiye'de Katılım Bankaları: Önemli Dönüm Noktaları ve Gelecek Stratejileri" başlığıyla gerçekleştirildi.

Panel genelinde, katılım bankacılığının hem Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümesinde hem de küresel ölçekte kapsayıcı finansın yaygınlaşmasında stratejik bir kaldıraç işlevi gördüğü konusunda görüş birliği sağlandı.

Katılım finansı, sürdürülebilir kalkınmayı destekleyecek güçlü bir araç niteliği taşıyor

Etkinliğin ikinci paneli, "İslami Finans Piyasalarında ESG" başlığıyla gerçekleştirildi.

Moody's Ratings Kıdemli Kredi Yetkilisi, Sovereign Risk Grubu Başkan Yardımcısı Alexander Perjessy moderatörlüğünde gerçekleşen oturumda, sürdürülebilirlik ekseninde giderek daha fazla önem kazanan çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) kriterlerinin İslami finansla kesişim alanları değerlendirildi.

Panelde yapılan değerlendirmeler, katılım finansın yalnızca ekonomik bir model değil, çevresel ve sosyal sorumluluğu odağına alan bütüncül bir finansal yaklaşım olduğu, bu yönüyle de sürdürülebilir kalkınmayı destekleyecek güçlü bir araç niteliği taşıdığı sonucunu ortaya koydu.

Etkinlik, yapılan kapanış konuşmaları ve sektör temsilcilerinin ortak değerlendirmeleriyle sona erdi.