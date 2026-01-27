Küresel Çevre Fonu Proje Gözetimi Eğitim Çalıştayı İstanbul'da başladı

Birleşmiş Milletler Proje Hizmetleri Ofisi (UNOPS) ile Küresel Çevre Fonu (GEF) işbirliğinde, Tarım ve Orman Bakanlığının ev sahipliğinde düzenlenen GEF Operasyonel Odak Noktaları (OFP) Proje Gözetimi Eğitim Çalıştayı İstanbul'da başladı.

Çalıştaya, Türkiye, Arnavutluk, Ermenistan, Azerbaycan, Ukrayna, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Bosna-Hersek, Moldova, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan, Irak, Ürdün, Lübnan, Pakistan, Suriye, Yemen, Küba, Nikaragua, Venezuela, Moğolistan, Nepal ve Butan'dan OFP'ler katılıyor.

Çalıştayın açılışında konuşan Tarım ve Orman Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ferhat Çolak, GEF'in ülkelerin ulusal önceliklerini küresel çevre hedefleriyle buluşturan stratejik bir mekanizma olarak öne çıktığını söyledi.

İklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı, arazi bozunumu, su kıtlığı ve gıda sistemleri üzerindeki baskıları, artık ayrı ayrı ele alınamayacak birbiriyle doğrudan bağlantılı küresel krizler olarak tanımlayan Çolak, "Bu tablo karşısında ülkelerin yalnızca politika belgeleri üretmesi yeterli değil. Bu politikaları etkin finansman, güçlü kurumlar ve ölçülebilir çıktılar ile hayata geçirmemiz gerekmektedir." dedi.

Türkiye'nin 48 aktif ve tamamlanmış GEF projesi bulunduğuna dikkati çeken Çolak, projelerin, iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik, arazi bozunumu, kimyasallar ve atıklar, uluslararası sular ile çok odaklı entegre alanları kapsadığını belirterek şunları söyledi:

"GEF-8 döneminde de portföyümüz çevre hedeflerine entegre bir yaklaşımla ulaşmak yönünde olmuştur. Bu açıdan portföyümüz, 2023'te Türkiye'nin yaşadığı deprem felaketinin yaralarını sararken toprak, su, tarım, hayvancılık, balıkçılık ve biyolojik çeşitliliği korumayı hedefledik. GEF projeleri sayesinde Türkiye, yalnızca küresel çevresel fayda üretmekle kalmamıştır, aynı zamanda kurumsal kapasitesini güçlendirmiştir."

Türkiye'nin Uzun Dönemli İklim Stratejisi (LTS) ve güncellenmiş Ulusal Katkı Beyanı (NDC) hakkında da bilgi veren Çolak konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye olarak, Uzun Dönemli İklim Stratejimiz (LTS) ve güncellenmiş Ulusal Katkı Beyanımız (NDC) ile; 2053 net-sıfır hedefimiz doğrultusunda düşük karbonlu, iklim dirençli ve doğa-temelli bir kalkınma yolunu net biçimde ortaya koymuş bulunuyoruz. Burada özellikle vurgulamak isterim ki net-sıfır hedefi, enerji ve sanayi dönüşümüyle sınırlı değildir. Tarım ve gıda sistemlerinin dönüşümü, gıda kaybı ve gıda atığının azaltılması, iklim nötrlüğü hedeflerimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu çerçevede tarım, hayvancılık ve balıkçılık ve su ürünleri yalnızca üretim boyutuyla değil, iklim uyumu, emisyon azaltımı, su ve toprak yönetimi, biyolojik çeşitlilik ve kırsal geçim kaynakları açısından stratejik bir konumdadır."

Çalıştay, GEF-8 Ülke Katılım Stratejisi kapsamında GEF Operasyonel Odak Noktalarının proje gözetim kapasitelerinin güçlendirilmesini, bu kapsamda liderlik ve hesap verebilirliğin artırılmasını hedefliyor.

Eğitim programıyla, GEF tarafından finanse edilen projelerde daha iyi sonuçlar elde edilmesi ve fon kaynaklarının ülke düzeyinde etkisinin en üst seviyeye çıkarılması amaçlanıyor.

GEF projelerinin gözetimine yönelik özel ihtiyaçlar dikkate alınarak tasarlanan üç günlük kapasite geliştirme çalıştayında, delegelere deneyim paylaşımı yapabilecekleri, karşılaşılan zorlukları değerlendirebilecekleri ve edinilen dersleri aktarabilecekleri bir platform sunuluyor.

Projelerin etkin şekilde izlenmesi ve desteklenmesine yönelik bilgi ve becerilerin güçlendirilmesi beklenen çalıştayda ayrıca, OFP'lerin GEF proje gözetim faaliyetlerini yürütmelerini desteklemek amacıyla yeni oluşturulan finansman paketi başta olmak üzere, çeşitli destek araçlarına ilişkin bilgilendirme yapılması planlanıyor.

Eğitim programının amaçları arasında, OFP'lerin rol ve sorumluluklarına ilişkin farkındalıklarının artırılması, GEF tarafından finanse edilen projelerin tasarımından uygulamasına kadar tüm proje döngüsü boyunca gözetim kapasitesinin geliştirilmesi, eğitim sonrası sağlanacak kaynakların etkin ve verimli kullanımının desteklenmesi ile GEF'in çalışmalarının görünürlüğünün artırılması da yer alıyor.