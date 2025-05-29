İstanbul'da Dolar ve Euro Fiyatlarında Güncel Durum

İstanbul'da Dolar ve Euro Fiyatlarında Güncel Durum
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İstanbul serbest piyasasında dolar 39,1010 lira, euro ise 44,0010 lira seviyesinden işlem görmeye başladı. Dolar ve euro dünkü seviyelere göre hafif değişim gösterdi.

İstanbul serbest piyasada dolar 39,1010 liradan, avro 44,0010 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 39,0990 liradan alınan dolar, 39,1010 liradan satılıyor. 43,9990 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 44,0010 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 39,0770, avronun satış fiyatı ise 44,2500 lira olmuştu.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
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