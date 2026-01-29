Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 43,4160 liradan, euro 52,1440 liradan güne başladı. Dün dolar 43,4140, euro ise 51,9450 lira seviyelerindeydi.
İstanbul serbest piyasada dolar 43,4160 liradan, avro 52,1440 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 43,4140 liradan alınan dolar, 43,4160 liradan satılıyor. 52,1420 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 52,1440 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 43,4140, avronun satış fiyatı ise 51,9450 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi