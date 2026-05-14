Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 45,4340 liradan, avro 53,3660 liradan güne başladı. Doların satış fiyatı önceki güne göre artış gösterdi.
Serbest piyasada 45,4320 liradan alınan dolar 45,4340 liradan satılıyor. 53,3640 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 53,3660 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 45,4180, avronun satış fiyatı ise 53,2160 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu