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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

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İstanbul serbest piyasada dolar 46,1540 liradan, avro ise 53,4280 liradan işlem görüyor. Dünkü kapanışa göre dolar ve avroda sınırlı yükseliş yaşandı.

İstanbul serbest piyasada dolar 46,1540 liradan, avro 53,4280 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 46,1520 liradan alınan dolar, 46,1540 liradan satılıyor. 53,4260 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 53,4280 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 46,1370 lira, avronun satış fiyatı ise 53,3900 lira olmuştu.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu
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