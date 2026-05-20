Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 45,5930 liradan, avro ise 52,9680 liradan işlem görüyor. Pazartesi gününe göre dolar yükselirken avro düşüş gösterdi.
Serbest piyasada 45,5910 liradan alınan dolar 45,5930 liradan satılıyor. 52,9660 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 52,9680 lira oldu.
Pazartesi doların satış fiyatı 45,5580, avronun satış fiyatı ise 53,0860 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu