İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatlarında Güncel Veriler
İstanbul serbest piyasada dolanın satış fiyatı 41,2730 lira, avronun ise 48,6580 lira olarak belirlendi. Önceki gün doları 41,2600 ve avroyu 48,5250 liradan satılmıştı.
İstanbul serbest piyasada dolar 41,2730 liradan, avro 48,6580 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 41,2710 liradan alınan dolar, 41,2730 liradan satılıyor. 48,6560 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 48,6580 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 41,2600, avronun satış fiyatı ise 48,5250 lira olmuştu.
