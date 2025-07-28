İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatlarında Güncel Durum
İstanbul serbest piyasasında dolar 40,5540 liradan, avro 47,6580 liradan işlem görmeye başladı. Cuma günü dolar 40,5510, avro ise 47,5770 liradan satılmıştı.
İstanbul serbest piyasada dolar 40,5540 liradan, avro 47,6580 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 40,5520 liradan alınan dolar, 40,5540 liradan satılıyor. 47,6560 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 47,6580 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 40,5510, avronun satış fiyatı ise 47,5770 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi