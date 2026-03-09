Haberler

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul serbest piyasada dolar 44,0830 liradan, avro 51,0180 liradan işlem görmeye başladı. Cuma günü dolar 44,0620, avro ise 50,9710 lira seviyesindeydi.

İstanbul serbest piyasada dolar 44,0830 liradan, avro 51,0180 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 44,0810 liradan alınan dolar, 44,0830 liradan satılıyor. 51,0160 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 51,0180 lira oldu.

Cuma günü doların satış fiyatı 44,0620, avronun satış fiyatı ise 50,9710 lira olmuştu.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu
Denizli'de 5.1 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi

Denizli'de şiddetli deprem! Çevre illerde de hissedildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran, ülkenin en büyük petrol rafinerisini vurdu

İran ülkenin kalbini İHA ile vurdu! Bölgeden dumanlar yükseliyor
Hizbullah taktik değiştirdi! Tam teşekküllü gerilla savaşına başladılar

Çatışmalar sürerken taktik değişti! Gerilla savaşına başladılar
Savaş sürerken Türkiye'den kritik hamle! Bugün yola çıkıyorlar

Türkiye'den çok önemli savaş hamlesi
ABD'li senatör Graham: Sırada Suudi Arabistan'ın İsrail'i tanıması var

İran düştükten sonra olacağı söyledi: Suudi Arabistan'ın...
İran, ülkenin en büyük petrol rafinerisini vurdu

İran ülkenin kalbini İHA ile vurdu! Bölgeden dumanlar yükseliyor
Fenerbahçe'ye tarihi geri dönüşün ardından kötü haber: Gelecek hafta olamayacaklar

Tarihi galibiyetin ardından kötü haber: Gelecek hafta olmayacağım
Rihanna'nın evine kurşun yağmuru

Korku dolu anlar! Rihanna'nın evine kurşun yağmuru