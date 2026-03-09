Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 44,0830 liradan, avro 51,0180 liradan işlem görmeye başladı. Cuma günü dolar 44,0620, avro ise 50,9710 lira seviyesindeydi.
İstanbul serbest piyasada dolar 44,0830 liradan, avro 51,0180 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 44,0810 liradan alınan dolar, 44,0830 liradan satılıyor. 51,0160 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 51,0180 lira oldu.
Cuma günü doların satış fiyatı 44,0620, avronun satış fiyatı ise 50,9710 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu