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İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları Haftaya Nasıl Başladı?

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İstanbul serbest piyasada dolar 38,0070 liradan, avro ise 41,8650 liradan işlem görmeye başladı. Önceki gün doların satış fiyatı 38,0140 lira, avronun ise 41,8720 lira olarak kaydedilmişti.

İstanbul serbest piyasada dolar 38,0070 liradan, avro 41,8650 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 38,0050 liradan alınan dolar, 38,0070 liradan satılıyor. 41,8650 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 41,8630 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 38,0140 lira, avronun satış fiyatı ise 41,8720 lira olmuştu.

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Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
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