Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 43,0450 liradan, avro 50,3690 liradan işlem görmeye başladı. Önceki gün dolar ve avro fiyatları ise sırasıyla 43,0400 ve 50,4450 lira olarak kaydedilmişti.

Serbest piyasada 43,0430 liradan alınan dolar, 43,0450 liradan satılıyor. 50,3670 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 50,3690 lira oldu.

Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi
