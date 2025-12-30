Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 42,9410 liradan, avro ise 50,6650 liradan güne başladı. Dün dolar 42,9340, avro ise 50,5680 liradan satılıyordu.
Dün doların satış fiyatı 42,9340, avronun satış fiyatı ise 50,5680 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi