Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 42,9410 liradan, avro ise 50,6650 liradan güne başladı. Dün dolar 42,9340, avro ise 50,5680 liradan satılıyordu.

Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi
