Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 43,9590 liradan, avro ise 51,9440 liradan işlem gördü. Doların satış fiyatı dün 43,8780 lira, avronun satış fiyatı ise 51,9130 lira olmuştu.
Serbest piyasada 43,9570 liradan alınan dolar, 43,9590 liradan satılıyor. 51,9420 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 51,9440 lira oldu.
Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu