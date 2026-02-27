Haberler

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Güncelleme:
İstanbul serbest piyasada dolar 43,9590 liradan, avro ise 51,9440 liradan işlem gördü. Doların satış fiyatı dün 43,8780 lira, avronun satış fiyatı ise 51,9130 lira olmuştu.

İstanbul serbest piyasada dolar 43,9590 liradan, avro 51,9440 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 43,9570 liradan alınan dolar, 43,9590 liradan satılıyor. 51,9420 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 51,9440 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 43,8780, avronun satış fiyatı ise 51,9130 lira olmuştu.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu
2 komşu ülke arasında resmen savaş başladı! Bilanço korkunç boyutta

500

Londra'da Türk kuyumcu dükkanı palalı hırsızlar tarafından soyuldu

Cenevre falan hikaye! Skandal adımlar uydudan bir bir ifşa oldu

26 milyon doları masaya serdi, işçilerine 'Taşıyabildiğiniz kadar alın' dedi

Üniversiteli gençten acı haber, denizde hayatını kaybetti

Londra'da Türk kuyumcu dükkanı palalı hırsızlar tarafından soyuldu

Gecenin kahramanı Kerem: Fenerbahçe şampiyon olacak

Bakan Gürlek'in bir konuda tepkisi sert: Hakim kusura bakmasın

