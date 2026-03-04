Haberler

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Güncelleme:
İstanbul serbest piyasada dolar 43,9870 liradan, avro 51,0360 liradan işlem görüyor. Doların önceki güne göre artış gösterdiği belirtildi.

İstanbul serbest piyasada dolar 43,9870 liradan, avro 51,0360 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 43,9850 liradan alınan dolar, 43,9870 liradan satılıyor. 51,0340 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 51,0360 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 43,9780, avronun satış fiyatı ise 51,0330 lira olmuştu.

Kaynak: AA / Mahmut Çil
