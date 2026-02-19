Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 43,7690 liradan, avro ise 51,7240 liradan işlem görmekte. Önceki gün dolar 43,7630, avro ise 51,7900 liradan satılmaktaydı.
İstanbul serbest piyasada dolar 43,7690 liradan, avro 51,7240 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 43,7670 liradan alınan dolar, 43,7690 liradan satılıyor. 51,7220 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 51,7240 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 43,7630, avronun satış fiyatı ise 51,7900 lira olmuştu.
Kaynak: AA " / " + Ali Canberk Özbuğutu -