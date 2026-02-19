Haberler

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul serbest piyasada dolar 43,7690 liradan, avro ise 51,7240 liradan işlem görmekte. Önceki gün dolar 43,7630, avro ise 51,7900 liradan satılmaktaydı.

İstanbul serbest piyasada dolar 43,7690 liradan, avro 51,7240 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 43,7670 liradan alınan dolar, 43,7690 liradan satılıyor. 51,7220 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 51,7240 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 43,7630, avronun satış fiyatı ise 51,7900 lira olmuştu.

Kaynak: AA " / " + Ali Canberk Özbuğutu -
Dünyayı tedirgin eden görüntü! Tarih verildi, akın akın gidiyorlar

Dünyayı tedirgin eden görüntünün ardından bir de tarih verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avrupa'nın iki dev ülkesi birbirine girdi, 100 milyar euroluk proje çöküyor

2 dev ülke birbirine girdi, 100 milyar euroluk proje çöküyor
Taraftarlar kara kara düşünüyor! Galatasaray'ı bekleyen zorlu süreç

Galatasaray çok zor bir sürece girdi
Survivor'da skandal: Set çalışanının yemekleri çalındı

Survivor'da yaşanan skandalı değerlendirdi
Akılalmaz olay! Polis polise test yaptı, çıkan sonuç ülkede gündem yarattı

Polis polise test yaptı, çıkan sonuç ülkede gündem yarattı
Avrupa'nın iki dev ülkesi birbirine girdi, 100 milyar euroluk proje çöküyor

2 dev ülke birbirine girdi, 100 milyar euroluk proje çöküyor
İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece ortalık alev aldı
Küçük kıza apartmanda saldırı girişimi

Arkadan hızla yaklaştı, sonrası kan dondurucu