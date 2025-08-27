İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 41,0430 liradan, avro 47,7330 liradan işlem görüyor. Doların önceki günki satış fiyatı ise 41,0240 lira, avronunki ise 47,8290 lira olarak kaydedildi.
İstanbul serbest piyasada dolar 41,0430 liradan, avro 47,7330 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 41,0410 liradan alınan dolar, 41,0430 liradan satılıyor. 47,7310 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 47,7330 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 41,0240, avronun satış fiyatı ise 47,8290 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi