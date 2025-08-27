İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları

Güncelleme:
İstanbul serbest piyasada dolar 41,0430 liradan, avro 47,7330 liradan işlem görüyor. Doların önceki günki satış fiyatı ise 41,0240 lira, avronunki ise 47,8290 lira olarak kaydedildi.

Dün doların satış fiyatı 41,0240, avronun satış fiyatı ise 47,8290 lira olmuştu.

Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi
