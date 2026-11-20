İstanbul'da dolar 50,5650 liradan, avro 55,5730 liradan güne başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İstanbul serbest piyasada dolar 50,5650 liradan, avro 55,5730 liradan satılıyor; dolar 50,5630 liradan alınıyor. Doların satış fiyatı dün 50,4620 lira, avronun satış fiyatı ise 55,5300 lira olmuştu.
İstanbul serbest piyasada dolar 50,5650 liradan, avro 55,5730 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 50,5630 liradan alınan dolar, 50,5650 liradan satılıyor. 55,5710 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 55,5730 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 50,4620 lira, avronun satış fiyatı ise 55,5300 lira olmuştu.
Kaynak: AA