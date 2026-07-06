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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

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İstanbul serbest piyasada dolar 46,8170 liradan, avro ise 53,5280 liradan haftaya girdi. Cuma gününe göre dolar yükselirken avro düşüş gösterdi.

İstanbul serbest piyasada dolar 46,8170 liradan, avro 53,5280 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 46,8150 liradan alınan dolar, 46,8170 liradan satılıyor. 53,5260 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 53,5280 lira oldu.

Cuma günü doların satış fiyatı 46,8050 lira, avronun satış fiyatı ise 53,5710 lira olmuştu.

Kaynak: AA / Mahmut Çil
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