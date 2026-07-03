Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 46,7970 liradan, avro 53,6430 liradan işlem görüyor. Dünkü kapanışa göre dolar ve avroda yükseliş yaşandı.
İstanbul serbest piyasada dolar 46,7970 liradan, avro 53,6430 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 46,7950 liradan alınan dolar, 46,7970 liradan satılıyor. 53,6410 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 53,6430 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 46,6880 lira, avronun satış fiyatı ise 53,5590 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Emirhan Yılmaz