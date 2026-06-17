Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 46,3150 liradan, avro 53,9570 liradan işlem görüyor. Dün dolar 46,30, avro ise 53,70 liradan kapanmıştı.
İstanbul serbest piyasada dolar 46,3150 liradan, avro 53,9570 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 46,3130 liradan alınan dolar, 46,3150 liradan satılıyor. 53,9550 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 53,9570 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 46,3000 lira, avronun satış fiyatı ise 53,7010 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu