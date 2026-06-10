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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

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İstanbul serbest piyasada dolar 46,1360 liradan, avro 53,3420 liradan işlem görüyor. Dün dolar 46,1200 liradan, avro 53,3980 liradan kapanmıştı.

İstanbul serbest piyasada dolar 46,1360 liradan, avro 53,3420 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 46,1340 liradan alınan dolar, 46,1360 liradan satılıyor. 53,3400 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 53,3420 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 46,1200 lira, avronun satış fiyatı ise 53,3980 lira olmuştu.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu
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