İstanbul'da denizden servet çıkacak! Valilik ihaleye çıkıyor

İstanbul'da denizden servet çıkacak! Valilik ihaleye çıkıyor
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İstanbul Havalimanı'nda bulunan limanda dip taraması yapılacak ve çıkan malzemeler ihaleyle satılacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ihale ilanına göre geçici teminat miktarı 2 milyon 926 bin 601 lira oldu.

İstanbul Valiliği, İstanbul Havalimanı'nda bulunan limanda, liman içi deniz dip tarama faaliyeti sonucu çıkarılacak ve stoklanacak 1 milyon metreküplük malzemenin ihaleyle satılacağını açıkladı.

TEMİNAT MİKTARI 3 MİLYON LİRAYA YAKIN

Resmi Gazete'de yer alan ihale ilanına göre geçici teminat miktarı 2 milyon 926 bin 601 lira oldu. Tahmin edilen bedel KDV hariç olarak 97 milyon 553 bin 382 lira oldu.

İhale 15 Ağustos 2025 tarihinde saat 10:00'da Vatan Caddesi'nde bulunan Valilik Ek Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek.

DİP TARAMASI NEDİR?

Dip taraması; deniz, göl, kanal gibi su yollarında biriken malzemenin temizlenmesi ve su derinliğinin artırılması amacıyla yapılan kazı işlemi olarak tanımlanıyor. Bu işlem; sermaye taraması, arazi ıslahı, bakım, balıkçılık faaliyetleri, inşaat malzemesi temini, kirletici maddelerin temizlenmesi ve sel-taşkın önleme gibi farklı amaçlarla yapılabiliyor.

İstanbul Havalimanı'ndaki çalışma ile hem liman bölgesinin daha işlevsel hale getirilmesi hem de çıkarılan malzemenin ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Eleme sistemlerini kurar altın aramaya başlarlar. Vardır ön çalışması. Öyle o işlere kolay kolay giren olmaz. Bakalım büyük firmalar olacak mı. Olursa altın kesin demektir.

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