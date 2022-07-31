İstanbul'da bir daire için aylık 130 bin TL kira istenmesi dudak uçuklattı

İstanbul'da ev fiyatları aldı başını gitti. Bu durumu fırsat bilenler de vatandaşları ağına çekmek için her türlü numarayı deniyor. Kadıköy'de verildiği iddia edilen bir ilan ise sosyal medyada gündem oldu.

130 BİN TL'YE KİRALIK DAİRE

İlana göre Fenerbahçe'deki daire için aylık 130 bin TL kira istendi. İlanda evin Söğütlüçeşme metrobüs durağına yakın olduğu bilgisinin verilmesi ise vatandaşlar tarafından 'gülünç' olarak karşılandı.