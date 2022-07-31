İstanbul'da bir daire için aylık 130 bin TL kira istenmesi dudak uçuklattı
İstanbul'da iddiaya göre Kadıköy Fenerbahçe'de bulunan bir daire, aylığı 130 bin TL'den kiraya çıkarıldı. Dairenin metrobüse yakın olduğunun ifade edilmesi ise vatandaşlar tarafından gülünç karşılandı.
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İstanbul'da ev fiyatları aldı başını gitti. Bu durumu fırsat bilenler de vatandaşları ağına çekmek için her türlü numarayı deniyor. Kadıköy'de verildiği iddia edilen bir ilan ise sosyal medyada gündem oldu.
130 BİN TL'YE KİRALIK DAİRE
İlana göre Fenerbahçe'deki daire için aylık 130 bin TL kira istendi. İlanda evin Söğütlüçeşme metrobüs durağına yakın olduğu bilgisinin verilmesi ise vatandaşlar tarafından 'gülünç' olarak karşılandı.
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