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İstanbul'da Altın Fiyatları Düşünce Kuyumcularda Kuyruklar Oluştu

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Altın fiyatlarının düşmesiyle İstanbul'daki kuyumcularda yoğun kuyruklar oluştu. Gram altın 3,776 liradan, çeyrek altın 6,177 liradan satılıyor.

İstanbul'da altın kuyruğu

Altın fiyatları düştü, kuyumcularda kuyruklar oluştu

İSTANBUL - Altın fiyatlarının gerilemesiyle vatandaşlar kuyumcularda kuyruklar oluşturdu. Geçen hafta 3 bin 160 dolar seviyesinde bulunan ons altın, 2 bin 956 dolar seviyelerine kadar geriledi. Gram altın 3 bin 776 liradan, çeyrek altın 6 bin 177 liradan, yarım altın 12 bin 336 liradan ve tam altın ise 24 bin 583 liradan satılıyor.

Altın fiyatlarının gerilemesiyle vatandaşlar kuyumculara akın etti. Geçen hafta 3 bin 160 dolar seviyesinde bulunan ons altın, 2 bin 956 dolar seviyelerine kadar düştü. Geçtiğimiz günlerde 3 bin 830 lira seviyelerine kadar çıkan gram altın, 3 bin 776 lira seviyelerine kadar geriledi. Vatandaşlar, altın fiyatlarının gerilemesiyle Kuyumcukent AVM'deki kuyumcularda kuyruklar oluşturdu.

Ons altının düşmesiyle altın fiyatları geçen haftaya göre geriledi

Haftanın ilk işlem gününde 2 bin 956 dolara kadar gerileyen ons altınla birlikte altın fiyatları geriledi. 3 bin 830 lira seviyelerine kadar çıkan gram altın, yeni haftanın ilk iş günlerinde 3 bin 780 lira seviyelerine kadar geriledi. Gram altın 3 bin 776 liradan, çeyrek altın 6 bin 177 liradan, yarım altın 12 bin 336 liradan ve tam altın ise 24 bin 583 liradan satılıyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED FIRAT AKSOY - Ekonomi
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