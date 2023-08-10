Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da 200 gram ekmeğin fiyatı 6,5 lira oldu

Ekonomi Haberleri

İstanbul'da ekmeğe zam geldi. İstanbul Ticaret Odası'na bağlı fırınlarda 200 gram ekmeğin fiyatı yüzde 30 artışla 6,5 liraya çıktı.

İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) bağlı fırınlarda ekmeğe zam yapıldı. İTO Meclisi'nde alınan kararla 200 gram ekmeğin fiyatı 6,5 TL oldu.

TARİFE KABUL EDİLDİ

İTO'nun ağustos ayı meclis toplantısında, İstanbul'da İTO üyesi fırınların ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için oylama yapıldı. Oylama sonucunda, İstanbul'da "1 kilogram ekmek fiyatı azami 32,5 TL'yi geçmemek kaydıyla 200 gram ekmek için 6,5 TL olacak" şeklinde hazırlanan Azami Ekmek Fiyat Tarifesi kabul edildi.

FİYAT YÜZDE 30 ARTTI

İTO üyesi fırınlarda 200 gram ekmeğin fiyatı 1 Ocak'tan bu yana 5 liraydı. Zamla birlikte 1 kilogram ekmeğin fiyatı yüzde 30 artmış oldu.

Kaynak: AA / Ergin Garip - Ekonomi

İstanbul Ekmek İto Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (2)

Serkan Aygun:

Dalgamı geçiyorlar bir aydan beri ekmek İstanbul'da 8 TL nasıl 6.50 olmuş

Cevap Yaz013Yayından Kaldır
Tamer Tamer:

Abicim zaten 7.5 TL ye satılıyor, dalga geçiyorlar insanlarla.

Cevap Yaz032Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title