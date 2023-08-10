İstanbul'da 200 gram ekmeğin fiyatı 6,5 lira oldu
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İstanbul'da ekmeğe zam geldi. İstanbul Ticaret Odası'na bağlı fırınlarda 200 gram ekmeğin fiyatı yüzde 30 artışla 6,5 liraya çıktı.
İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) bağlı fırınlarda ekmeğe zam yapıldı. İTO Meclisi'nde alınan kararla 200 gram ekmeğin fiyatı 6,5 TL oldu.
TARİFE KABUL EDİLDİ
İTO'nun ağustos ayı meclis toplantısında, İstanbul'da İTO üyesi fırınların ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için oylama yapıldı. Oylama sonucunda, İstanbul'da "1 kilogram ekmek fiyatı azami 32,5 TL'yi geçmemek kaydıyla 200 gram ekmek için 6,5 TL olacak" şeklinde hazırlanan Azami Ekmek Fiyat Tarifesi kabul edildi.
FİYAT YÜZDE 30 ARTTI
İTO üyesi fırınlarda 200 gram ekmeğin fiyatı 1 Ocak'tan bu yana 5 liraydı. Zamla birlikte 1 kilogram ekmeğin fiyatı yüzde 30 artmış oldu.