İstanbul Bilgi Üniversitesi lise öğrencilerini Mühendislik Şenliği'nde buluşturdu

Bu yıl 30. yılını kutlayan İstanbul Bilgi Üniversitesi, bilime ve teknolojiye ilgi duyan lise öğrencilerini Santralistanbul Kampüsü'nde gerçekleştirilen BİLGİ 30. Yıl Mühendislik Şenliği'nde bir araya getirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, BİLGİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinin BİLGİ Spark Up TEKMER, CCN ve Daikin işbirliğiyle düzenlediği şenlikte, lise öğrencileri teknoloji ve tasarım odaklı yenilikçi projelerini sergiledi.

Etkinlik kapsamında düzenlenen Gelecekte Yaşam ve Teknoloji Tasarım Yarışması'nda, lise öğrencilerinden oluşan ekipler özgün projelerini tanıttı. Mühendislik alanında üretimi teşvik etmeyi amaçlayan yarışmada projeler, hem uzman akademisyenlerden oluşan jüri hem de şenlik katılımcılarının oylarıyla değerlendirildi.

Toplumun ve teknolojinin geleceğine çözüm sunan çalışmalar arasından seçilen başarılı 5 proje, düzenlenen törenle ödüllendirildi. Radarlı Füze İmha Sistemi (RFİS) projesiyle Emirhan Çelik, Mustafa Ömer Koparan, Kerem Saliş, Ahmet Yusuf Yener ve Yusuf Yiğit Ayan, ANKAGÖZ - Otas projesiyle Altan Bağubek, Eren Dinçman, Taha Kalaycı ve Berat Erden, SÖYLE (Yapay Zeka Destekli EMG İletişim Sistemi) projesiyle Selim Hilmi Sarıdanişment, Halit Selim Yıldız ve Halid Karababa, WATERFLY (İnsansız Su Aracı) projesiyle Elif Berra Kayaoğlu ve Nehir Ravza Göze, Akıllı Atık Yönetimi projesiyle Ecrinnur Yıldız, Zeynep Çengeloğlu ve Esra Ersavaştı ödüle layık görülen öğrenciler oldu.

Atölyelerde mühendislik deneyimi yaşandı

Şenlikte düzenlenen atölyelerle öğrenciler, yapay zekadan giyilebilir robotiğe, elektronik devreden ilaç tasarımına kadar pek çok alanda uygulama geliştirme imkanı buldu. Öğrenciler, üniversitenin akademisyenleri eşliğinde teorik bilgilerini pratiğe dökerek, mühendislik mesleğini yerinde deneyimledi.

Program kapsamında katılımcılar, Santralistanbul Kampüsü'nde yer alan Enerji Müzesi'ni ziyaret ederek kent ölçekli elektrik santrali Silahtarağa Elektrik Santralinin endüstriyel mirasını yerinde inceleme olanağı da buldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Bilgi Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alpaslan Parlakçı, mühendislik eğitiminde yenilikçi projelerin dönüştürücü gücüne dikkati çekti.

Şenliğin sadece bir yarışma olmadığını vurgulayan Parlakçı, bu platformun gençlerin kendi potansiyellerini keşfetmesi için önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.

Gençlerin "ben de proje yapabilirim" öz güveniyle hareket etmelerinin akademik gelişimleri için kritik bir eşik olduğuna işaret eden Parlakçı, "BİLGİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi olarak teoriyle pratiği birleştiren bir eğitim anlayışını benimsiyoruz. Lise öğrencilerimizin sergilediği projelerde sadece teknik bilgiyi değil, aynı zamanda hayatın gerçek sorunlarına çözüm üretme heyecanını ve öz güvenini görüyoruz. Bu tür etkinliklerin, gençlerimizin gelecekteki akademik başarılarına ve mesleki donanımlarına çok büyük zenginlik katacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA